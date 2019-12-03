Итоги дня: тройное убийство в Татарстане, договор РФ и Украины по транзиту нефти, исключение «площадки» из экзамена на права

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 декабря.

Компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. К договору было заключено дополнительное соглашение, документ теперь действует с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года. Документ подписали генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

В ночь на вторник трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать. Следком возбудил уголовное дело. В Сети появилось видео из пекарни, в которой укрылся мальчик, сбежавший от отчима, убившего его мать и братьев. Он находится в больнице.

Госавтоинспекция планирует отказаться от езды на площадках во время сдачи экзаменов на водительские права. Прием экзамена на закрытой площадке будет исключен для категорий B, C и D.



Арбитражный суд Татарстана по иску АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» взыскал с челнинского МУП «Электротранспорт» 70,6 млн рублей долгов по договору лизинга.

Роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Дети мои» занял первое место в народном голосовании национальной литературной премии «Большая книга».

Губернатор Кировской области Игорь Васильев во время прямой линии объявил 31 декабря в регионе выходным днем. При этом суббота, 28 декабря, станет рабочим днем.

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в обозримом будущем может пополниться новыми объектами, расположенными в Татарстане. Речь идет о загородной обсерватории имени Энгельгардта и, возможно, обсерватории 1837 года, расположенной на территории КФУ. Именно этот вопрос стал ключевым в ходе открывшегося сегодня в Казанской ратуше Международного форума «Астрономия и мировое наследие», где побывал и корреспондент «Реального времени».