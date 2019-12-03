Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил возможность открыть рублевый депозит с повышенной ставкой. Стартовый капитал для вкладов «Новогодний бонус» и «Выгодный старт» составляет 50 тысяч рублей. Оба счета являются непополняемыми.

Акция «Новогодний бонус» действует с 2 декабря по 15 января 2020 года. При сроке от четырех до девяти месяцев ставка составит 4,85 процента, на срок девять месяцев — 5,25 процента.

Вклад «Выгодный старт» могут оформить те, кто не открывал вклады в Сбербанке с 20 октября 2018-го по 20 ноября 2019 года. Открыть депозит со ставкой до 5,85 процента годовых возможно до 31 января 2020 года, сообщает «РИА Новости».

Ранее стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявил, что в декабре Банк России снизит ключевую ставку до 6% годовых.