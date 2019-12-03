Главное к утру: запрет на снюсы, итоги референдумов и уголовные дела против родителей с детьми за рулем

Татарстан сейчас находится на первом месте среди регионов России по выдаче электронных больничных. Всего с начала года зафиксировано более 13 млн электронных записей к врачу.

По словам министра цифрового развития государственного управления Айрата Хайруллина, был проведен аудит системы электронного здравоохранения.



В России предложили заводить уголовные дела на тех, кто сажает за руль детей. Согласно данным Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, с 2012 по 2018 год число ДТП, в которых погибли или получили тяжкий вред здоровью люди, а за рулем машины или мопеда были дети, выросло на 47%, пишет «Российская газета».

Напомним, ранее против жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой завели два уголовных дела, возбужденные после публикации видеозаписи, где ребенок ведет автомобиль. Алтынбаева уверена, что ее не смогут привлечь к уголовной ответственности. Женщина отказалась давать показания следователям, заявив, что на видео не ее ребенок, хотя в интервью журналистам гордо признает обратное. В результате женщину все же допросили.



Главное управление государственной экспертизы дало положительное заключение по проекту завода термической переработке отходов, который компания АГК-2 (структура «РТ-Инвест») планирует построить в Республике Татарстан в 2022 году.

«Для спокойствия жителей мы готовы проходить любые экспертизы, так как уверены в безопасности и технологичности предприятия. Это уникальный для России проект, который реализуется в рамках национального проекта «Экология» и не имеет аналогов по набору апробированных технологий в области обработки отходов в промышленных масштабах. Мы учитываем опыт других стран, внедряем наилучшие доступные технологии и гарантируем соблюдение самых жестких стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды», — сообщили в «РТ-Инвест».



Депутат от Татарстана внес свой законопроект о запрете торговли снюсом и другим никотиновыми смесями. Автор проекта, отмечает, что в 2015 году был принят закон, согласно которому введен запрет на оптовую и розничную продажу снюса, однако это привело к появлению в продаже жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей без содержания табака, считает парламентарий.



«Концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40—60 мг, бывает и до 100 мг. В то время как в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг», — отмечает автор в пояснительной записке к документу.



Более 47 тысяч жителей Татарстана поддержали программу самообложения в республике. 1 декабря на территории 17 сельских и городских поселений Татарстана прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 47 008 человек — 58,56% от общего числа избирателей.

Все референдумы были признаны состоявшимися с принятым решением во всех поселениях (явка свыше 50%, за решение проголосовали более 50% участников голосования), сообщает пресс-служба ЦИК РТ.