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Защитник «Ак Барса» Викстранд не сыграет за Финляндию на Кубке Первого канала

14:46, 02.12.2019
Защитник «Ак Барса» Викстранд не сыграет за Финляндию на Кубке Первого канала
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб сборной Финляндии по хоккею обнародовал состав национальной команды на предстоящий этап Евротура в России.

В списке приглашенных отсутствует защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд. Таким образом, игрок казанской команды пропустит Кубок Первого канала.

При этом в состав включены пять хоккеистов из КХЛ. В числе приглашенных — вратарь Олкинуора («Адмирал»), защитник Покка («Авангард»), нападающие Савинайнен, Иконен (оба — «Йокерит»), Аалтонен («Витязь»).

Отметим, что также вне списка оказался экс-игрок «Нефтехимика» Руохомаа, ранее признанный лучшим нападающим прошедшей недели КХЛ.

СпортХоккей Татарстан
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