Генсек ООН призвал человечество прекратить вести «войну против природы».

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество обязано прекратить вести «войну против природы». Он заявил, что того, что сейчас делает мировое сообщество по сокращению выбросов парниковых газов, недостаточно.

Генсек выступил на брифинге перед открытием 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Его речь цитирует Agence France-Presse. Гуттериш отметил, что десятки лет человечество находилось в состоянии войны с планетой, которую теперь обязано прекратить. При этом нынешние действия по сокращению выбросов парниковых газов, по словам генсека ООН, «абсолютно недостаточны».

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