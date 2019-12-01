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День в истории: вещание телеканала «СТС», день рождения Лобачевского, всемирный день борьбы со СПИДом

01:25, 01.12.2019
День в истории: вещание телеканала «СТС», день рождения Лобачевского, всемирный день борьбы со СПИДом

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 1 декабря. В этот день отмечают:

  • Всероссийский день хоккея;
  • День белой козы;
  • Всемирный день борьбы со СПИДом;
  • Международный день невролога.

В этот день произошли следующие события:

  • 1800 год — Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки;
  • 1918 год — основан Центральный Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ);
  • 1918 год — Исландия признана суверенным государством в составе Датского королевства;
  • 1945 год — создана Международная демократическая федерация женщин;
  • 1996 год — начал вещание телеканал «СТС»;
  • 2005 год — по результатам референдума Коми-Пермяцкий автономный округ и Пермская область объединились в Пермский край.

В этот день родились:

  • 1081 год — Людовик VI Толстый — король Франции (1108—1137), пятый из династии Капетингов;
  • 1716 год — Этьен Фальконе — французский скульптор;
  • 1761 год — Анна Мария Тюссо — французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне;
  • 1792 год — Николай Лобачевский — русский математик, создатель неевклидовой геометрии;
  • 1890 год — Василий Блюхер — советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза;
  • 1896 год — Георгий Жуков — советский военачальник и государственный деятель, Маршал Советского Союза;
  • 1935 год — Вуди Аллен — американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.

В этот день ушли из жизни:

  • 1825 год — Александр I Романов — российский император (1801—1825);
  • 1867 год — Митрополит Филарет — российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826—1867);
  • 1866 год — Джордж Эверест — английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.
    Общество Татарстан
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