День в истории: вещание телеканала «СТС», день рождения Лобачевского, всемирный день борьбы со СПИДом

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 1 декабря. В этот день отмечают:

Всероссийский день хоккея;



День белой козы;

Всемирный день борьбы со СПИДом;

Международный день невролога.

В этот день произошли следующие события:

1800 год — Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки;



1918 год — основан Центральный Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ);

1918 год — Исландия признана суверенным государством в составе Датского королевства;

1945 год — создана Международная демократическая федерация женщин;

1996 год — начал вещание телеканал «СТС»;

2005 год — по результатам референдума Коми-Пермяцкий автономный округ и Пермская область объединились в Пермский край.

В этот день родились:

1081 год — Людовик VI Толстый — король Франции (1108—1137), пятый из династии Капетингов;

1716 год — Этьен Фальконе — французский скульптор;

1761 год — Анна Мария Тюссо — французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне;

1792 год — Николай Лобачевский — русский математик, создатель неевклидовой геометрии;

1890 год — Василий Блюхер — советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза;

1896 год — Георгий Жуков — советский военачальник и государственный деятель, Маршал Советского Союза;

1935 год — Вуди Аллен — американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.

В этот день ушли из жизни: