День в истории: вещание телеканала «СТС», день рождения Лобачевского, всемирный день борьбы со СПИДом
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 1 декабря. В этот день отмечают:
- Всероссийский день хоккея;
- День белой козы;
- Всемирный день борьбы со СПИДом;
- Международный день невролога.
В этот день произошли следующие события:
- 1800 год — Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки;
- 1918 год — основан Центральный Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ);
- 1918 год — Исландия признана суверенным государством в составе Датского королевства;
- 1945 год — создана Международная демократическая федерация женщин;
- 1996 год — начал вещание телеканал «СТС»;
- 2005 год — по результатам референдума Коми-Пермяцкий автономный округ и Пермская область объединились в Пермский край.
В этот день родились:
- 1081 год — Людовик VI Толстый — король Франции (1108—1137), пятый из династии Капетингов;
- 1716 год — Этьен Фальконе — французский скульптор;
- 1761 год — Анна Мария Тюссо — французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне;
- 1792 год — Николай Лобачевский — русский математик, создатель неевклидовой геометрии;
- 1890 год — Василий Блюхер — советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза;
- 1896 год — Георгий Жуков — советский военачальник и государственный деятель, Маршал Советского Союза;
- 1935 год — Вуди Аллен — американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.
В этот день ушли из жизни:
- 1825 год — Александр I Романов — российский император (1801—1825);
- 1867 год — Митрополит Филарет — российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826—1867);
- 1866 год — Джордж Эверест — английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.
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