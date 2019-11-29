Главное к утру: программа развития логистики Ozon в РТ, ведение бизнеса в России, выходной 31 декабря

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 29 ноября.

Интернет-площадка Ozon запускает масштабную программу, которая включает в себя целый список мер поддержки малого и среднего бизнеса Татарстана. Так, предприниматели республики могут сотрудничать с Ozon по нескольким направлениям. Например, открывать агентские пункты выдачи, устанавливать постаматы, оказывать курьерские услуги по доставке заказов.



На данный момент вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах, заявили 52% бывших и действующих предпринимателей. Это связано с высокими налогами, административными барьерами, ограничивающими законами и отсутствием поддержки со стороны государства. Еще 42% усмотрели улучшение условий для бизнеса в связи с доступностью услуг и прозрачными схемами ведения дел, а также с отсутствием криминала. На данный момент только 58% российских бизнесменов считают, что в современной России можно вести бизнес честно и законно, 40% не согласны с этим утверждением.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек предположил, почему самолету с бизнес-миссией страны отказали в перелете по маршруту Москва — Казань. По его мнению, дело в реакции России «на актуальное состояние наших [межгосударственных] отношений».

Министр труда Максим Топилин заявил, что на данный момент нельзя сделать 31 декабря выходным для всех по причине бюджетных расходов, различных режимов работы.

