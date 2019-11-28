Итоги дня: изъятие участков под дорогу к «Салават купере», передача Ту-160М на испытания, план понижения качества жизни в Казани от Урганта

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 ноября.

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, собранный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, передан на испытания. Они пройдут на площадке завода. Ту-160М начнут испытывать на земле, а затем в воздухе.

Телеведущий Иван Ургант в своей передаче на Первом канале обратил внимание на то, что Москва значительно уступила Казани в рейтинге по качеству жизни. Он пошутил, что чтобы отобрать первое место у Казани, необходимо, чтобы Тимати и Гуф написали песню про Казань.

В Казани снесут 18 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Также демонтажу подлежит торговый комплекс «Нагмир» на Фучика, состоящий из 60 незаконно установленных объектов.

Власти Казани обнародовали адреса земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изъяты для строительства дороги к ЖК «Салават купере». В списках изъятия 10 участков по улице Осиновской: 2/78, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а и 15. Среди изымаемых объектов недвижимости числятся хозяйственные постройки, жилые дома и даже части жилого дома.

Министерство иностранных дел Чехии выясняет, почему чешскому самолету отказали в перелете из Москвы в Казань. На борту воздушного судна находились члены бизнес-миссии Чехии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном.