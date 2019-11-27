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Медведев назначил замминистра транспорта РФ

09:19, 27.11.2019
Медведев назначил замминистра транспорта РФ
Фото: mintrans.ru

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым назначил Юрия Цветкова заместителем министра транспорта РФ.

«Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Распоряжение было подписано накануне и опубликовано сегодня.

Ранее Цветков занимал пост главы Росморречфлота.

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