Медведев назначил замминистра транспорта РФ
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым назначил Юрия Цветкова заместителем министра транспорта РФ.
«Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Распоряжение было подписано накануне и опубликовано сегодня.
Ранее Цветков занимал пост главы Росморречфлота.
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