Главное к утру: казанский Кремль надеется на проведение ЧМ-2025 по плаванию, срок давности налоговых преступлений, первый подводник-татарин

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 27 ноября.

Власти Татарстана рассчитывают, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года не будут перенесен из Казани.

«Насколько нам известно, окончательно решение еще не принято. Оно будет рассматриваться в начале декабря, поэтому вопрос об отмене или переносе пока не стоит», — сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



Верховный суд РФ вынес решение по поводу сроков давности налоговых преступлений. Моментом окончания налогового преступления остается фактическая неуплата налогов, сборов и страховых взносов в срок.



Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении безымянному мысу в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области имя первого подводника-татарина, капитана 1-го ранга Измаила Зайдулина.



На 1 ноября 2019 года количество потенциальных банкротов в Татарстане составило 24 676 человек. Это на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (23 721 человек).



Депутат Госдумы от КПФР Олег Лебедев предложил установить требования к распродажам. В законопроекте под распродажей понимается реализация товаров по сниженным ценам, сопровождаемая информированием потребителей об этом, либо предоставление скидки на цену такого товара, в том числе на специальных условиях.

