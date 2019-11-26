Итоги дня: Казань стала лучшей по качеству жизни, отмена «детских» выплат в 50 рублей, пересчет срока Даутовой

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 ноября.

Верховный суд Республики Татарстан не стал смягчать приговор экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой и принял решение не смягчать приговор нижестоящей инстанции. Вместо этого суд пересчитал ей срок нахождения из расчета один день домашнего ареста за день лишения свободы. Таким образом, Даутова уже сейчас может подавать заявление на досрочное освобождение. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань получила премию Финансового университета при правительстве РФ как лучший город России по качеству жизни населения. Награду вручили сегодня на VI Международном форуме «Рост или рецессия: к чему готовиться?» в Москве.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом. Окончательное решение по данному вопросу исполком WADA примет по итогам заседания, которое состоится 9 декабря.

Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении завода по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» процедуру наблюдения до июля 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене компенсационных выплат по уходу за ребенком, размер которых составлял 50 рублей в месяц. Соответствующая норма перестанет действовать с 1 января 2020 года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников, комментируя идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина превратить 31 декабря в выходной день.

Большинство казанцев выступили против установки колеса обозрения в парке им. Урицкого. Это следует из результатов опроса, который проводился с 19 по 25 ноября Дирекцией парков и скверов.