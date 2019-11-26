Порядин — о серии поражений «Нефтехимика»: «Через это надо пройти и размотать этот комок»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин прокомментировал поражение от московского «Спартака» (0:1).

«Неприятный осадок после матча. Мы могли выиграть, создали много моментов. Думаю, если бы реализовали их во втором периоде, игра бы повернулась по-другому. Главное, что гол не сломил нас. Это была легкая пощечина. Дальше было дело за нами, но мы не воспользовались моментами, и это обидно. Почему пропустили быструю шайбу? Где-то не уследили, как отскочила шайба. Разберем этот эпизод.

Черная полоса у нашей команды? Возможно, это усталость. После паузы вышли несобранными — не получилось раз, не получилось два. После такого начинаешь искать причины. Через это надо пройти и размотать этот комок. Некоторые в команде берут эти поражения в голову, но у нас отличные ребята постарше — они подбадривают», — сказал Порядин.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 27 ноября в Подольске против местного «Витязя».