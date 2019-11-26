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День в истории: день переворачивания мира, Всемирный день информации, основание Национальной хоккейной лиги

01:30, 26.11.2019
День в истории: день переворачивания мира, Всемирный день информации, основание Национальной хоккейной лиги
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 26 ноября. В этот день отмечают:

  • Международный день сапожника.
  • День переворачивания мира.
  • Всемирный день информации.

В этот день произошли следующие события:

  • 1894 год — в Большой церкви Зимнего дворца состоялась церемония бракосочетания русского императора Николая II и Александры Федоровны (принцессы Гессен-Дармштадтской).
  • 1904 год — в Санкт-Петербурге открылся Суворовский музей.
  • 1917 год — основание Национальной хоккейной лиги (NHL).
  • 1925 год — свершил свой первый испытательный полет советский бомбардировщик Туполев ТБ-1 (АНТ-4).
  • 1934 год — в Новосибирске вышли в рейс первые трамваи.
  • 1965 год — выведен на орбиту первый французский космический спутник Asterix.
  • 2003 год — состоялся последний трансатлантический рейс сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».

В этот день родились:

  • 1731 год — Уильям Купер — английский поэт.
  • 1767 год — Платон Зубов — русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.
  • 1847 год — Мария Федоровна Романова — российская императрица, супруга Александра III.
  • 1894 год — Норберт Винер — американский ученый, основоположник кибернетики.
  • 1926 год — Маргарита Назарова — советская артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, народная артистка РСФСР.
  • 1937 год — Борис Егоров — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза.

Ушли из жизни:

  • 1855 год — Адам Мицкевич — польский поэт и деятель национально-освободительного движения.
  • 1926 год — Джон Браунинг — американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.
  • 1985 год — Сергей Герасимов — советский режиссер, актер, драматург и теоретик кино, народный артист СССР.
  • 2018 год — Бернардо Бертолуччи — итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.
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