День в истории: день переворачивания мира, Всемирный день информации, основание Национальной хоккейной лиги
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 26 ноября. В этот день отмечают:
- Международный день сапожника.
- День переворачивания мира.
- Всемирный день информации.
В этот день произошли следующие события:
- 1894 год — в Большой церкви Зимнего дворца состоялась церемония бракосочетания русского императора Николая II и Александры Федоровны (принцессы Гессен-Дармштадтской).
- 1904 год — в Санкт-Петербурге открылся Суворовский музей.
- 1917 год — основание Национальной хоккейной лиги (NHL).
- 1925 год — свершил свой первый испытательный полет советский бомбардировщик Туполев ТБ-1 (АНТ-4).
- 1934 год — в Новосибирске вышли в рейс первые трамваи.
- 1965 год — выведен на орбиту первый французский космический спутник Asterix.
- 2003 год — состоялся последний трансатлантический рейс сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».
В этот день родились:
- 1731 год — Уильям Купер — английский поэт.
- 1767 год — Платон Зубов — русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.
- 1847 год — Мария Федоровна Романова — российская императрица, супруга Александра III.
- 1894 год — Норберт Винер — американский ученый, основоположник кибернетики.
- 1926 год — Маргарита Назарова — советская артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, народная артистка РСФСР.
- 1937 год — Борис Егоров — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
Ушли из жизни:
- 1855 год — Адам Мицкевич — польский поэт и деятель национально-освободительного движения.
- 1926 год — Джон Браунинг — американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.
- 1985 год — Сергей Герасимов — советский режиссер, актер, драматург и теоретик кино, народный артист СССР.
- 2018 год — Бернардо Бертолуччи — итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.
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