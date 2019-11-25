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Промышленность

КАМАЗ отчитался о выплате по облигациям почти 140 млн рублей

17:38, 25.11.2019
КАМАЗ отчитался о выплате по облигациям почти 140 млн рублей

ПАО «КАМАЗ» отчитался о начислении и выплате доходов по облигациям серии БО-04. Держатели бумаг получили 138 млн рублей.

Получатели были определены 19 ноября, а выплаты проводились до 25 ноября, следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

По восьмому купону предполагалось выплатить 9,25% годовых, или 46,12 рубля на одну облигацию.

Ранее сообщалось, что Daimler AG передала своей «дочке» Daimler Truck 15% КАМАЗа.

ПромышленностьЭкономикаФинансы Татарстан
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