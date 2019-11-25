КАМАЗ отчитался о выплате по облигациям почти 140 млн рублей
ПАО «КАМАЗ» отчитался о начислении и выплате доходов по облигациям серии БО-04. Держатели бумаг получили 138 млн рублей.
Получатели были определены 19 ноября, а выплаты проводились до 25 ноября, следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
По восьмому купону предполагалось выплатить 9,25% годовых, или 46,12 рубля на одну облигацию.
Ранее сообщалось, что Daimler AG передала своей «дочке» Daimler Truck 15% КАМАЗа.ПромышленностьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым