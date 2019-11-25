В Казани прививку от гриппа сделали более 500 тысяч человек

На следующей неделе прививочная кампания в Казани завершится. На сегодня вакцинацию прошли уже более 500 тысяч человек.

Всего планируется привить более 628 тысяч горожан. Начальник Управления здравоохранения Минздрава РТ по Казани Владимир Жаворонков рассказал, что медики получили 546 917 доз вакцин, что позволяет привить 45% жителей столицы Татарстана.

Он рассказал, что в этом году мобильные прививочные бригады работали на выборах 8 сентября. В этот день удалось вакцинировать почти 10 тысяч человек. Работавшие у выходов из метро бригады привили еще 7,6 тысячи человек.

«К сожалению, несмотря на проводимую разъяснительную работу, мы отмечаем увеличение количества отказов от вакцинации против гриппа среди студентов и детского населения», — посетовал Жаворонков на «деловом понедельнике».

Ранее сообщалось, что в Татарстане от гриппа привились свыше 1,4 млн человек. На тот момент в Казани вакцинацию прошли 420 тысяч жителей.