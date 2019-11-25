Власти Самарской области потратят на реконструкцию моста через реку Сок до 1 млрд рублей

Минтранс Самарской области объявил тендер на реконструкцию моста через реку Сок в Красноярском районе региона. Начальная цена контракта составляет 0,99 млрд рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, работы предполагают первый этап строительства на нулевом километре трассы Волжский — Курумоч — М-5 «Урал».

Из техзадания следует, что работы должны быть завершены до 1 октября 2021 года.

Заявки принимаются до 2 декабря, в этот же день должны быть подведены итоги аукциона.

Ранее сообщалось, что работы на переправе поспособствуют ликвидации «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе. Проект реконструкции включает строительство мостового 2-километрового сооружения параллельно с существующим.