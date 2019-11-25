В Минздраве Татарстана уточнили информацию по пострадавшим в аварии с автобусом

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В Министерстве здравоохранения Татарстана «Реальному времени» уточнили информацию на 12.40 мск о пострадавших при ДТП с автобусом на 33 км дороги Заинск — Набережные Челны:

«Всего пострадало 15 человек, в том числе и ребенок, еще один человек скончался на месте. Пять человек доставили в БСМП Челнов, из них один пострадавший госпитализирован, двое проходят обследование и еще двое отпущены на амбулаторное долечивание.

Шесть человек были доставлены в Заинскую ЦРБ: три человека осмотрены и госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший транспортирован в Нижнекамскую ЦРБ, два человека осмотрены и отпущены на амбулаторное долечивание».

Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб один человек, еще 14 госпитализированы.