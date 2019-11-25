Федерация хоккея России предложит сотрудничество самому высокооплачиваемому тренеру НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о сделанном предложении о сотрудничестве самому высокооплачиваемому тренеру НХЛ Майку Бэбкоку.

«Мы работаем с разными специалистами. У нас в штабе есть тренеры из Финляндии, Швеции, Канады. И на самом деле мы уже обратились к Майку Бэбкоку. Мы его пригласили на Международный хоккейный форум, который в декабре пройдет в Москве во время Кубка Первого канала. Мы ждем ответа. Верим, что Бэбкок приедет к нам. Очень интересно обменяться идеями, опытом. У нас постоянно идет диалог со всеми федерациями.

Бэбкока мы однозначно хотели бы привлечь к работе во благо нашего хоккея, если он согласится. Подумать, пообщаться. Мы обратились к Майку с таким предложением», — цитирует Бэбкока сайт «Матч ТВ».

Ранее Майк Бэбкок был уволен с поста главного тренера клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Ливз». В 2015-м году он заключил восьмилетний контракт на сумму $50 млн.