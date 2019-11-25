Эксперты назвали профессии, в которых наблюдается высокая конкуренция

Самая большая конкуренция за рабочие места наблюдается в творческих профессиях, таких как музыкант и актер. Такие выводы сделали специалисты Академии труда и социальных отношений.

Также со сложностями в поиске работы сталкиваются соискатели в сферах архитектуры, дизайна, связей с общественностью, юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов. пишет RT

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, сложность с поиском работы у представителей творческих профессий является «традиционной ситуацией».

«Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актерские мастерские… Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Татарский академический театр имени Г. Камала снимет цикл передач о технических театральных профессиях, разработанный совместно с ЮНЕСКО.