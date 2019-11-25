Синоптики Татарстана прогнозируют умеренный ветер и до -8°С

В понедельник, 25 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Метеорологи обещают, что день пройдет без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 3—8 градусов ниже ноля. В Казани столбики термометров покажут от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах они опустятся до 5—8 градусов Цельсия.

На дорогах местами сохранится гололедица.