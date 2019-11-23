Дыняк о дебюте за «Ак Барс»: «Я приехал сюда помогать команде»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился ощущениями от своего дебюта за казанский клуб. В игре с «Сибирью» (5:1) форвард казанцев набрал 4 (1+3) очка за результативность.

— Перед игрой очень волновался — все-таки, первая игра в КХЛ. Было волнение — днем не мог уснуть, думал, как буду помогать команде выигрывать.

— Вчера на раскатке вы сказали, что готовы на 300 процентов. Получилось на 400?

— Может, и на 400, не знаю (смеется). Эмоции перехлестывали, у меня такого никогда не было — только, по-моему, в молодежке я набрал 4 или 5 очков за матч.

— Сейчас в голове все это укладывается — такой звездный дебют?

— Я бы не сказал, что он звездный — работал на команду, через работу пришел результат, это дало свои плоды. Главное — что команда победила: при этом неважно, забил я, отдал передачу или нет. Я приехал сюда помогать команде, чем могу.

— Теперь придется доказывать, что все это — неслучайно.

— (Смеется) Это все партнеры — мастера, приятно с ними играть: они открывались — я отдавал, они забивали. То есть решающее действие, касание все равно было за ними.

— Когда вы забросили, на табло было 8 минут и 43 секунды — 843.

— Да, это наш код. Айда, «Ак Барс», — приводит слова Дыняка пресс-служба клуба.