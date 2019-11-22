В Татарстане первая женщина-предприниматель получила микрозаем для бизнеса

Фонд поддержки предпринимательства, подведомственный Минэкономики РТ, выдал микрозаем по специальной сниженной ставке 6,5% годовых стоматологической клинике «Вита», владельцем которой является женщина-предприниматель.

Учредитель клиники Гульнара Гафурова отметила, что полученная поддержка поможет расширить бизнес, а также повысить качество услуг. Недавно она открыла вторую клинику. Полученные деньги женщина направит на приобретение специального оборудования.

Средства выданы под предоставление залоговых обязательств сроком на 3 года. Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, стандартный льготный микрозаем предоставляется по ставке в 7,5%. На ее снижение могут рассчитывать компании малого и среднего бизнеса, созданные женщинами-предпринимателями, при наличии залогового имущества. Важным условием является доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества в размере не менее 50%, или наличие не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества.

Так, за 10 месяцев этого года Фонд выдал компаниям МСП 304 микрозайма на сумму 716 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2018 года — 114 микрозаймов на 201 млн рублей. Напомним, из бюджета Татарстана в текущем году дополнительно выделили 62 млн рублей на эти цели.