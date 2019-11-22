В Татарстане сохранится холодная погода без осадков
В предстоящие выходные, 23—24 ноября, а также в первой половине следующей недели Татарстан будет находиться под влиянием мощного антициклона с рекордно высоким атмосферным давлением, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Вероятность осадков в этот период небольшая. Ожидается понижение температуры в ночные часы до -8... -14°С, при прояснениях — до -19°С. Днем прогнозируется -5... -10°С.
Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков. Ветер северо-западный 4—9 м/с. Днем температура воздуха составит от -4°С до -9°С.Общество Татарстан
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