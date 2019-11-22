Главное к утру: экстренная посадка самолета, цены на жилье и спасение провалившегося мужчины

В Казани произвел экстренную посадку самолет Екатеринбург — Москва

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Казани. Причиной послужило срабатывание датчика утечки масла.

В Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что самолет сел в штатном режиме, передает «Интерфакс».

Пассажиры были направлены в стерильную зону. К ним отправили резервный борт.

Власти Казани установили нормативную цену на жилье

Исполком Казани установил норматив стоимости 1 кв. м жилья в городе. Эта норма составила 53 024 рубля.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, этот норматив установлен на IV квартал 2019 год.

Городские власти определили этот показатель для расчета выплат молодым семьям на приобретение жилья.



В Казани суд рассмотрит дело сотрудников ГБУ БДД, собравших с дальнобойщиков 5 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу четырех сотрудников подразделения ГБУ «Безопасность дорожного движения». По версии следствия, обвиняемые за год заработали около 5 млн рублей на водителях грузовиков.

Работая на пунктах взвешивания, обвиняемые предлагали водителям с перегрузом заплатить 1 тысячу рублей за рейс, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. При этом передача «взяток» осуществлялась бесконтактным способом — деньги перечислялись на банковские карты злоумышленников.

Трое из обвиняемых признали вину, они выпущены из СИЗО под подписку о невыезде. Четвертый отказался признавать вину и находится под арестом.

В Group-IB отрицают задержание основателя компании за стрельбу по таксистам

В компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, сообщили, что ее основатель и совладелец Илья Сачков не стрелял в таксистов возле отеля Four Seasons. Из-за конфликта с одним из водителей топ-менеджеру пришлось применить газовый баллончик.

Пресс-служба компании сообщила, что Сачков потребовал от таксистов, стоящих возле отеля, не создавать пробку.

В Казани спасатели достали мужчину, упавшего в 3-метровый погреб

В главке МЧС по Татарстану рассказали о случае падения мужчины в погреб глубиной 3 метра. Инцидент произошел в Казани, в доме по улице Спортивной.

«Прибыв к месту вызова, спасатели произвели разведку, затем, спустившись в погреб по лестнице и используя снаряжение для обеспечения безопасности при работах на высоте, произвели подъем мужчины 1936 г.р. из погреба», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Спасатели передали пострадавшего медикам скорой помощи.