День в истории: первый «Запорожец», переименование Челнов в Брежнев и день рождения Пелевина
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 22 ноября. В этот день отмечают:
- День независимости Ливана.
В этот день произошло:
- 1307 — папа римский Климент V поддержал французского короля в его борьбе против тамплиеров. Он издал буллу, которая призывала всех правителей Европы преследовать рыцарей-храмовников.
- 1497 — португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды.
- 1717 — указ Петра I об образовании самостоятельной Астраханской губернии.
- 1906 — в России началась аграрная реформа П.А. Столыпина.
- 1918 — в Польше провозглашена республика.
- 1960 — Запорожский завод «Коммунар» (теперь — АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».
- 1963 — в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
- 1982 — город Набережные Челны переименован в Брежнев (6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование).
- 1986 — Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжелом весе, став самым молодым чемпионом мира в истории бокса.
- 1990 — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.
- 2004 — Украина — началась «Оранжевая революция».
В этот день родились:
- 1801 — Владимир Даль (ум. 1872), врач, писатель, этнограф, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».
- 1808 — Томас Кук (ум. 1892), англичанин, основатель первого в мире туристического агентства.
- 1881 — Матрона Московская (ум. 1952), старица Русской Православной Церкви.
- 1890 — Шарль де Голль (ум. 1970), французский генерал и политик, президент Франции (1959—1969).
- 1893 — Лазарь Каганович (ум. 1991), советский государственный, хозяйственный и партийный деятель.
- 1909 — Михаил Миль (ум. 1970), советский конструктор вертолетов, Герой Социалистического Труда.
- 1940 — Терри Гиллиам, американский кинорежиссер, сценарист, актер, мультипликатор и художник, участник известной комик-группы «Монти Пайтон».
- 1942 — Руслан Хасбулатов, российский политик, ученый и публицист, последний председатель Верховного Совета РФ.
- 1958 — Джейми Ли Кёртис, американская актриса.
- 1962 — Виктор Олегович Пелевин, российский писатель.
- 1963 — Илзе Лиепа, балерина, драматическая актриса, народная артистка России.
- 1965 — Мадс Миккельсен, датский киноактер.
- 1976 — Вилле Херманни Вало, финский рок-музыкант, композитор, поэт, лидер группы HIM.
- 1984 — Скарлетт Йоханссон, американская киноактриса и певица.
Ушли из жизни:
- 1878 — Петр Вяземский (р. 1792), русский поэт и литературный критик.
- 1902 — Уолтер Рид (Walter Reed, р. 1851), американский военный врач, обнаруживший причины желтой лихорадки.
- 1916 — Джек Лондон (р. 1876), американский писатель.
- 1941 — Курт Коффка (р. 1886), немецкий психолог, сооснователь школы гештальтпсихологии.
- 1963 — в этот день был убит 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди, также скончались Клайв Стэплз Льюис, написавший «Хроники Нарнии» и фантаст Олдос Хаксли.
- 1993 — Энтони Бёрджесс (р. 1917), английский писатель.
- 2011 — Светлана Аллилуева (р. 1926), советский филолог-переводчик, мемуарист, дочь И.В. Сталина.
- 2017 — Дмитрий Хворостовский (р. 1962), оперный певец (баритон), народный артист Российской Федерации.
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