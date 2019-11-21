Максим Грошев: «Гол записали на мой счет, но не уверен в своем авторстве»

Нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев поставил под сомнение свое авторство самого «молодого» гола в истории нижнекамской команды.

— Ситуация получилась неоднозначной. Хоть и в протоколе шайбу записали на мой счет, но четкой ясности в моем авторстве все же нет. Помню, что после броска Дамира Шарипзянова я подставлял клюшку, но в этот момент у меня голова смотрела в другую сторону. Арсен Хисамутдинов говорит, что шайба последней коснулась его. Вполне возможно, что рикошет в этом случае действительно был.

— Наверное, по свежим следам все же получил поздравления?

— Конечно. Родители, друзья сразу поздравили. В соцсетях было много теплых слов в мой адрес. Выражаю им свою благодарность за это. Если даже гол не запишут мне, не расстроюсь. Для меня главное, чтобы шайбы залетали в ворота соперника. Авторство уже второстепенное, — приводит слова Грошева пресс-служба клуба.

Напомним, в игре с московским «Динамо» Грошев забросил шайбу, после которой он стал самым молодым автором «Нефтехимика» в КХЛ.