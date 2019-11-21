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Украинский футболист заявил, что не смог перейти в «Крылья Советов» из-за конфликта с Россией

15:42, 21.11.2019
Украинский футболист заявил, что не смог перейти в «Крылья Советов» из-за конфликта с Россией
Фото: anorthosisfc.com.cy

Украинский защитник кипрского «Анортосиса» Евгений Селин рассказал, что в 2016 году не смог перейти в самарские «Крылья Советов» из-за конфликта между Россией и Украиной.

— В 2016-м пресса писала, что у вас был вариант с переездом в «Крылья Советов». Кажется, публично вы не объясняли, почему отказались от переезда в Самару.

— Это уже прошлое, не хочу его ворошить. Так, предложение такое действительно было. Почему я отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией — поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно все сказал руководителям самарского клуба, они вроде все поняли. У меня на данный момент такая позиция, и на это есть причины, — сообщил Селин в интервью «Футбол 24».

Напомним, ранее другой украинский футболист, Роман Яремчук, подверг критике игроков сборной России.

СпортФутбол
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