Главное к утру: морозы, соципотека в Челнах и Госкомитет, который против повышения цен на проезд

Синоптики Татарстана прогнозируют до -12°С

В четверг, 21 ноября, в Татарстане дневные температуры поднимутся до отметки 7—12 градусов ниже ноля. В Казани термометры покажут от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах температура будет колебаться от -9°С до -12°С.



В Госкомитете РТ по тарифам не одобряют требование перевозчиков Казани поднять цены на проезд

Зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром высказался против идеи казанских перевозчиков поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.

«Не понимаю их логики. С одной стороны, сначала говорят, что достаточно компенсаций за льготников. С другой — предлагают повысить тариф до 40 рублей. Не готов их поддержать. Мы будем проверять, смотреть аналогии с другими городами», — передает слова чиновника KazanFirst.



Минстрой РФ может обязать застройщиков сдавать жилье с отделкой и мебелью

В Минстрое РФ прорабатывают возможную норму, которая обяжет девелоперов сдавать стандартное жилье с отделкой и мебелью. Это может повысить цену 1 кв. м в новостройках на 15—17 тысяч рублей.

Соответствующие проекты документов готовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли РФ.

Госжилфонд РТ запустит программу повторной соципотеки в Набережных Челнах

Госжилфонд при президенте РТ прорабатывает вопрос о запуске в Набережных Челнах программы повторной соципотеки.

«Скажем, несколько лет назад молодая семья брала однокомнатную квартиру, за это время у нее появились дети, и мы сейчас анализируем варианты, чтобы они могли заявляться и на большую площадь — на «двушку», «трешку», — пояснил заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров.



В Татарстане отремонтировали школу без учеников

В Агрызском районе РТ пустует школа, еще недавно попавшая под программу капитального ремонта. Абсурд ситуации в том, что том же сельском поселении стоит переполненная деревянная школа.

