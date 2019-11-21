Новости общества

02:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории: День налоговика, Евромайдан и Бьорк

01:32, 21.11.2019
День в истории: День налоговика, Евромайдан и Бьорк
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 ноября. В этот день отмечают:

  • Всемирный день телевидения.
  • Всемирный день приветствий.
  • В России празднуется День налоговика — 21 ноября 1991 года Борис Ельцин исключил налоговую службу из структуры Минфина РСФСР.

В этот день произошло:

  • 1620 — первые переселенцы добрались на корабле «Мэйфлауэр» в Северной Америке, в районе мыса Код.
  • 1699 — Пётр I издал указ о рекрутской повинности.
  • 1783 — состоялся первый в истории полёт людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут.
  • 1877 — изобретение Томасом Эдисоном фонографа.
  • 1905 — в один день в Москве был создан совет рабочих депутатов, а в Петербурге учреждён Союз русского народа.
  • 1916 — налетев на немецкую мину, затонул «Британник» — корабль-близнец «Титаника».
  • 1934 — первое выступление Эллы Фицджеральд.
  • 1937 — первое исполнение 5-й симфонии Дмитрия Шостаковича.
  • 2008 — Развод Мадонны и Гая Ричи был оформлен в Высшем суде Лондона.
  • 2013 — Начался Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева на Украине.

В этот день родились:

  • 1694 — Вольтер (Voltaire) (ум. 1778), французский философ.
  • 1898 — Рене Франсуа Гислен Магритт (ум. 1967), бельгийский художник-сюрреалист.
  • 1902 — Михаил Суслов (ум. 1982), советский партийный и государственный деятель.
  • 1945 — Голди Хоун, американская актриса, лауреат премии «Оскар».
  • 1963 — Ник Перумов, российский писатель-фантаст.
  • 1965 — Бьорк, исландская певица, актриса.

Ушли из жизни:

  • 479 до н. э. — Конфуций (Confucius) (р. 551 до н. э.), китайский мыслитель («Беседы и суждения»).
  • 1844 — Иван Андреевич Крылов (р. 1769), русский баснописец.
  • 1916 — Франц Иосиф I (р. 1830), император Австрийской империи (с 1848) и король Венгрии (с 1867), начавший Первую мировую войну.
  • 2009 — Константин Феоктистов (р. 1926), лётчик-космонавт, Герой Советского Союза.
ОбществоИстория
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров