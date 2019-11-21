День в истории: День налоговика, Евромайдан и Бьорк
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 ноября. В этот день отмечают:
- Всемирный день телевидения.
- Всемирный день приветствий.
- В России празднуется День налоговика — 21 ноября 1991 года Борис Ельцин исключил налоговую службу из структуры Минфина РСФСР.
В этот день произошло:
- 1620 — первые переселенцы добрались на корабле «Мэйфлауэр» в Северной Америке, в районе мыса Код.
- 1699 — Пётр I издал указ о рекрутской повинности.
- 1783 — состоялся первый в истории полёт людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут.
- 1877 — изобретение Томасом Эдисоном фонографа.
- 1905 — в один день в Москве был создан совет рабочих депутатов, а в Петербурге учреждён Союз русского народа.
- 1916 — налетев на немецкую мину, затонул «Британник» — корабль-близнец «Титаника».
- 1934 — первое выступление Эллы Фицджеральд.
- 1937 — первое исполнение 5-й симфонии Дмитрия Шостаковича.
- 2008 — Развод Мадонны и Гая Ричи был оформлен в Высшем суде Лондона.
- 2013 — Начался Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева на Украине.
В этот день родились:
- 1694 — Вольтер (Voltaire) (ум. 1778), французский философ.
- 1898 — Рене Франсуа Гислен Магритт (ум. 1967), бельгийский художник-сюрреалист.
- 1902 — Михаил Суслов (ум. 1982), советский партийный и государственный деятель.
- 1945 — Голди Хоун, американская актриса, лауреат премии «Оскар».
- 1963 — Ник Перумов, российский писатель-фантаст.
- 1965 — Бьорк, исландская певица, актриса.
Ушли из жизни:
- 479 до н. э. — Конфуций (Confucius) (р. 551 до н. э.), китайский мыслитель («Беседы и суждения»).
- 1844 — Иван Андреевич Крылов (р. 1769), русский баснописец.
- 1916 — Франц Иосиф I (р. 1830), император Австрийской империи (с 1848) и король Венгрии (с 1867), начавший Первую мировую войну.
- 2009 — Константин Феоктистов (р. 1926), лётчик-космонавт, Герой Советского Союза.
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