Капитан «Зенита» Бутько: «Тяжело было снова заряжаться эмоциями после Кубка»

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал победу команды над московским «Динамо» (3:1).

— Насколько тяжело было играть после выезда в Новосибирск?

— В принципе было нормально. Единственное, это сказалось, наверное, в третьей партии, когда мы чуть-чуть в физическом плане отдали инициативу «Динамо». Тяжело было снова заряжаться эмоциями, все-таки получается четвертая игра за 6 дней. Правда, выстояли потом. Но в целом уже получше командная игра, хотя есть еще над чем поработать.

— Были опасения, что более свежий соперник может задавить мощью?

— Конечно, там ребята помоложе и достаточно мощные. В третьей партии взяли подачу и сделали победу. Думаю, им не хватило концентрации, могли и на пятую партию уйти.

— Победа в Новосибирске может сплотила команду сейчас?

— Это очень важно для нас, я уже это говорил. Для нашего характера и становления команды, прежде всего. Все-таки, может кто-то будет не согласен с моим мнением, но у нас еще идет процесс становления. Ребята приживаются друг к другу, у Макса (Михайлов. — прим. ред.) новая роль и Цецо, Эрвин — еще налаживаются процессы и взаимосвязи. Так что пока не совсем идеально, но мы стремимся на этот уровень, — приводит слова Бутько корреспондент «Реального времени».