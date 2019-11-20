Результаты некоторых ЕГЭ-2019 могут аннулировать

Результаты нескольких работ, написанных участниками ЕГЭ-2019, могут быть аннулированы. Они были проверены искусственным интеллектом.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, возможности специальной системы — прообраза искусственного интеллекта — было решено попробовать в рамках эксперимента. Дополнительно после всех экзаменов были проанализированы автоматически ответы выпускников по разным предметам ЕГЭ.

«Цель — определить, писал ли эти несколько работ один и тот же участник. Из 700 тысяч 75 работ (из разных регионов) вызвали некоторые подозрения. Мы передали их на почерковедческую экспертизу. По 11 работам подозрения подтвердились. Рособрнадзор направил эти материалы в правоохранительные органы», — передают «Известия» слова Кравцова.

Он уточнил, что система работает следующим образом: специальная программа проверяет все ЕГЭ выпускника и выявляет, один ли человек писал все работы. Данный подход будет применен и на ЕГЭ-2020.

Глава Рособрнадзора также отметил, что нарушений с мобильными телефонами и шпаргалками становится все меньше, сайтов, предлагающих задания ЕГЭ перед экзаменом, нет.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что рассматривают возможность сдачи ЕГЭ в режиме онлайн.