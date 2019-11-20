Татарстанская митрополия отказалась от требований к подозреваемой в поджоге храма

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстанской митрополии сообщили «Реальному времени», что не будут предъявлять требования к женщине, подозреваемой в поджоге храма Казанской иконы Божьей Матери в Зеленодольске.

Ущерб храму оценили в 450 тыс. рублей, но от намерения подать иск о взыскании ущерба отказались, когда узнали, что женщина душевнобольная.



Ранее стали известны детали задержания предполагаемой поджигательницы храма Казанской иконы Божьей Матери в Зеленодольске. В ближайшее время полиция намерена ходатайствовать о ее аресте. Известно, что с 2010 года женщина стоит на учете в связи с психиатрическим заболеванием. На первом же допросе женщина, которая была прихожанкой храма, полностью признала вину и подробно рассказала о своих действиях.