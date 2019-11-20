Главное к утру: расконсервация Ту-22М3, термальный комплекс в Челнах за 400 млн рублей, запрет шуметь ночью

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 20 ноября.

В заключительном матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная России по футболу в гостях разгромила команду Сан-Марино (5:0). Таким образом, российская команда вышла на Евро-2020 со второго места.

Россия расконсервировала дальний ракетоносец Ту-22М3 на базе «Каменный ручей» в Хабаровском крае. Самолет уже отправили в Казань для модернизации до уровня Ту-22М3М.

В Набережных Челнах идет строительство трехэтажного термального спортивного комплекса с 13 саунами и круглогодичным бассейном на открытом воздухе. По словам мэра Челнов Наиля Магдеева, депутат городского совета, генеральный директор компании ООО «Аква Регион» Евгений Вайнер вложит в объект почти 400 млн рублей.

Правление Сбербанка одобрило продажу «золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения — 1 евро.

Совет Федерации предложил включить в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, которые шумят ночью.

Штраф составит от 1 до 3 тыс. рублей, он предусмотрен для россиян, совершающих в ночное время (с 23.00 до 7.00) «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан».