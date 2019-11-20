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Итоги дня: первый Windows, арест Чикатило и рождение Рената Ибрагимова

00:36, 20.11.2019
Итоги дня: первый Windows, арест Чикатило и рождение Рената Ибрагимова

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 20 ноября. В этот день отмечают:

  • ООН — Всемирный день ребёнка.

В этот день произошло:

  • 1773 — завершились трёхдневные бои у деревни Юзеевой, в которых правительственных войска потерпели крупнейшее поражение в начавшейся Крестьянской войне 1773—1775 годов
  • 1864 — принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.
  • 1910 — начало Мексиканской революции
  • 1917 — провозглашена Украинская Народная Республика
  • 1945 — начало Нюрнбергского процесса
  • 1985 — выпущена Microsoft Windows 1.0.
  • 1990 — арестован серийный убийца Андрей Чикатило.

В этот день родились:

  • 1858 — Сельма Лагерлёф (ум. 1940), шведская писательница, первая женщина — нобелевский лауреат по литературе (1909).
  • 1869 — Зинаида Гиппиус (ум. 1945), русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик.
  • 1925 — Майя Плисецкая (ум. 2015), прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР.
  • 1928 — Алексей Баталов (ум. 2017), актёр театра и кино, народный артист СССР.
  • 1928 — Генрих Сапгир (ум. 1999), советский и российский поэт, прозаик, сценарист, переводчик.
  • 1946 — Кирилл, патриарх Московский и всея Руси РПЦ.
  • 1947 — Ренат Ибрагимов, татарский эстрадный певец, актёр, композитор, кинорежиссёр, народный артист РСФСР.
  • 1989 — Сергей Полунин, российский артист балета.

Ушли из жизни:

  • 1910 — Лев Николаевич Толстой (р. 1828), писатель и философ, классик русской литературы.
  • 1998 — убита Галина Старовойтова (р. 1946), российский политический деятель.
  • 2009 — Роман Трахтенберг (р. 1968), российский шоумен, теле- и радиоведущий, актёр, писатель.
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