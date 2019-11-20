Итоги дня: первый Windows, арест Чикатило и рождение Рената Ибрагимова
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 20 ноября. В этот день отмечают:
- ООН — Всемирный день ребёнка.
В этот день произошло:
- 1773 — завершились трёхдневные бои у деревни Юзеевой, в которых правительственных войска потерпели крупнейшее поражение в начавшейся Крестьянской войне 1773—1775 годов
- 1864 — принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.
- 1910 — начало Мексиканской революции
- 1917 — провозглашена Украинская Народная Республика
- 1945 — начало Нюрнбергского процесса
- 1985 — выпущена Microsoft Windows 1.0.
- 1990 — арестован серийный убийца Андрей Чикатило.
В этот день родились:
- 1858 — Сельма Лагерлёф (ум. 1940), шведская писательница, первая женщина — нобелевский лауреат по литературе (1909).
- 1869 — Зинаида Гиппиус (ум. 1945), русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик.
- 1925 — Майя Плисецкая (ум. 2015), прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР.
- 1928 — Алексей Баталов (ум. 2017), актёр театра и кино, народный артист СССР.
- 1928 — Генрих Сапгир (ум. 1999), советский и российский поэт, прозаик, сценарист, переводчик.
- 1946 — Кирилл, патриарх Московский и всея Руси РПЦ.
- 1947 — Ренат Ибрагимов, татарский эстрадный певец, актёр, композитор, кинорежиссёр, народный артист РСФСР.
- 1989 — Сергей Полунин, российский артист балета.
Ушли из жизни:
- 1910 — Лев Николаевич Толстой (р. 1828), писатель и философ, классик русской литературы.
- 1998 — убита Галина Старовойтова (р. 1946), российский политический деятель.
- 2009 — Роман Трахтенберг (р. 1968), российский шоумен, теле- и радиоведущий, актёр, писатель.
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