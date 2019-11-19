В Малайзии отметили резкий рост турпотока из России

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За первые семь месяцев 2019 года, с января по июль, Малайзию посетило порядка 52,3 тысячи российских туристов, и ежегодно турпоток в азиатскую страну показывает рост.

Для сравнения, за весь 2018 год из России в Малайзию улетело 72,8 тысячи туристов. Такие данные озвучили сегодня послы бренда Visit Malaysia во время презентации туристического направления в Казани.

По данным посольства Малайзии в России, в прошлом году турпоток из России в Малайзию вырос на 8%, в 2017 году страну посетило 67,5 тысячи российских туристов. В 2016-м — лишь около 50,1 тысячи.