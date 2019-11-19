Двери, столики и шторки: РЖД показали проект нового плацкарта
РЖД опубликовал макет нового плацкартного вагона на ежегодной выставке «Транспорт России». Судя по макету, обновленные плацкарты мало чем будут отличаться от купе.
Фотографии макета плацкартного вагона в натуральную величину опубликовали «РИА Новости». Новые плацкарты будут соблюдать индивидуальное пространство: полки будут разделены перегородкой с дверями. Для каждого пассажира предусмотрен личный столик и шторки на окнах. Сам вагон и мебель выполнены в светло-бежевых тонах.
При таком проекте количество мест в вагоне не изменится, в нем также смогут разместиться 54 человека.
Отмечается, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций, передает издание.Общество
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