Двери, столики и шторки: РЖД показали проект нового плацкарта

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РЖД опубликовал макет нового плацкартного вагона на ежегодной выставке «Транспорт России». Судя по макету, обновленные плацкарты мало чем будут отличаться от купе.

Фотографии макета плацкартного вагона в натуральную величину опубликовали «РИА Новости». Новые плацкарты будут соблюдать индивидуальное пространство: полки будут разделены перегородкой с дверями. Для каждого пассажира предусмотрен личный столик и шторки на окнах. Сам вагон и мебель выполнены в светло-бежевых тонах.

При таком проекте количество мест в вагоне не изменится, в нем также смогут разместиться 54 человека.

Отмечается, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций, передает издание.