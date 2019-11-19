«Синтез» в гостях сыграет с лидером группы Лиги чемпионов

Сегодня, 19 ноября, в хорватском Дубровнике состоится матч пятого тура Лиги чемпионов, где казанский «Синтез» сыграет с местным «Югом».

Действующие чемпионы Хорватии имеют в своем активе три победы и 9 набранных очков в четырех матчах, уступив лишь в предыдущем туре хорватскому «Ядрану». «Синтез» на групповом этапе Лиги чемпионов одержал только одну победу из четырех. При этом повержены были ватерполисты все того же «Ядрана».

Игрок «Юга» Марко Зувела перед матчем заявил, что команда начала подготовку ко встрече с казанцами только вчера из-за загруженности играми внутреннего первенства.

«Мы не готовились на этот матч, потому что мы на прошлой неделе были сосредоточены на чемпионате стране. Этот матч исчерпал нас физически, но теперь мы должны собраться и взять три очень важных очка. Сегодня мы будем смотреть видео с матча в Казани, которая, безусловно, серьезная команда. Так что увидим реальную картину их игры и попытаемся обнаружить слабые моменты, которыми мы, надеюсь, сможем воспользоваться», — сказал накануне матча Зувела.

Встреча между «Югом» и «Синтезом» состоится сегодня, начало матча в 22.30 по мск.