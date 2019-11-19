Зинэтула Билялетдинов: «Кто-то не верит — пожалуйста, но я наслаждаюсь нынешней жизнью»

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что пока целенаправленно не думал о возвращении к тренерской работе.

«Я не знаю, как все сложится дальше. Более того, не забиваю себе этим голову. Меня постоянно спрашивают: когда, когда. Если честно, уже устал всем отвечать, что о работе даже не думаю. Кто-то не верит — пожалуйста, но меня моя нынешняя жизнь устраивает полностью. Когда я спокойно просыпаюсь. Много гуляю. Занимаюсь домашними хлопотами. В общем, наслаждаюсь тем, что я в свободном поле.

На сегодняшний день я не могу сказать, что поставил точку. И в то же время сейчас никакой конкретики у меня нет. А вот как жизнь пойдет дальше, никто из нас не знает, — цитируют «РИА Новости» Билялетдинова.

64-летний Билялетдинов тренировал казанский «Ак Барс» с перерывом на работу в сборной России с 2004 года. Под его руководством казанцы первыми в истории КХЛ выиграли три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Ранее стало известно, что Билялетдинов отказался возглавить ярославский «Локомотив».