Сбербанк купит 36% акций в Mail.ru Group за 11,3 млрд рублей

Сбербанк сообщил сумму сделки при покупке доли Mail.ru Group компании «МФ Технологии». Корпорация намерена приобрести 36% акций.

Как сообщает пресс-служба банка, стоимость сделки составила 11,3 млрд рублей.

«Сбербанк подписал обязывающую документацию о приобретении 36% в АО «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосующих акций Mail.ru Group, у АО «Газпромбанк» (в размере 35%) и госкорпорации «Ростех» (в размере 1%) и становится равноправным партнером в этой компании», — сообщила пресс-служба Сбербанка.

В результате сделки акционерный состав компании Mail.ru Group составит: 45% — «МегаФон», 36% — Сбербанк, 10% и 9% — «Ростех» и USM Holdings соответственно. Сделку планируют завершить до конца 2019 года.

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