В Казани насмерть сбили пожилого пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте

Сегодня утром в Казани пожилой мужчина попал под колеса автомобиля. Авария произошла на улице Копылова

ДТП произошло около 7 утра возле дома №14. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, по предварительным данным мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм он скончался на месте. Инспекторы выясняют обстоятельства аварии и личность погибшего.

Ранее в Казани пьяный таксист насмерть сбил 90-летнюю женщину.