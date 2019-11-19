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В Казани ограничили движение по нескольким улицам Авиастроительного района

06:04, 19.11.2019
В Казани ограничили движение по нескольким улицам Авиастроительного района
Фото: KZN.RU

В Казани закрыли для движения улицу Рыночная в Авиастроительном районе Казани. Причина — выполнение работ по прокладке водопровода.

Как сообщает администрация города, движение прекращено на участке от перекрестка с улицей Таймырская от дома№30 до дома №10 на улице Рыночная.

Также с 19 до 5 ноября для автомобилистов закрыта улица Копылова у первого корпуса здания №1а. Здесь рабочие начнут прокладывать газопровод.

Общество Татарстан
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