В Казани ограничили движение по нескольким улицам Авиастроительного района

В Казани закрыли для движения улицу Рыночная в Авиастроительном районе Казани. Причина — выполнение работ по прокладке водопровода.

Как сообщает администрация города, движение прекращено на участке от перекрестка с улицей Таймырская от дома№30 до дома №10 на улице Рыночная.

Также с 19 до 5 ноября для автомобилистов закрыта улица Копылова у первого корпуса здания №1а. Здесь рабочие начнут прокладывать газопровод.