Главное к утру: резкие морозы, отставка замдиректора ФСИН и планы на еще один чемпионат

Министр спорта РФ Павел Колобков и президент Татарстана Рустам Минниханов обсудили планы о проведении в Казани чемпионата мира по водным видам спорта, игр стран СНГ и чемпионата мира по сумо.

«Кроме того, мы обсудили концепцию проведения так называемых городских игр в Казани. Это будут всероссийские соревнования по новым видам спорта, которые пользуются большой популярность среди молодежи», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.





Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал заявление об отставке. Уходит он по собственному желанию.

Как рассказал правозащитник Иван Мельников руководство ФСИН еще не утвердило заявление чиновника.

«Будем надеяться, что если он покинет свой пост, его курс на открытость ФСИН будет продолжен», — передает «Интерфакс» слова Мельникова.

Казань стала одним из лучших городов-миллионников по обеспеченности инфраструктурой для спорта и отдыха. Столица Татарстана заняла четвертое место.

Сервис Domofond.ru провел опрос на тему представленности в районах проживания кафе, спортплощадок и прочих объектов.

Лидирует в рейтинге крупных городов Москва, пишет «Российская газета». Она получила 7,1 балла. Далее следует Санкт-Петербург с показателем 6,9 балла. Замыкает тройку Краснодар — 6,8 балла.

Казань набрала 6,5 балла, как и Екатеринбург. Далее следуют Омск, Волгоград и Челябинск.

На Татарстан надвигается резкое похолодание. В течение дня температура воздуха будет понижаться до 3—8 градусов ниже ноля, а в отдельных районах до -13°С. В Казани минимальные температуры составят от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах нижняя граница достигнет от -8°С до -13°С.

В России линейку Mercedes-Benz CLA пополнили седан AMG и универсал CLA 200. Цены на первый вариант начинаются от 3,6 млн рублей, а на второй — от 2,5 млн.

Как пишет «Авторевю», седан получил бензиновый турбодвигатель на 2л мощностью 306 л/с и 400 Нм крутящего момента. Коробка передач авто — это 7-ступенчатый робот AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями.

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