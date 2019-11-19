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Ученые разработали формулу для сравнения возраста человека и собаки

02:29, 19.11.2019
Ученые разработали формулу для сравнения возраста человека и собаки
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Генетики из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали точную формулу для сравнения возраста собаки и человека. Таким образом они проиллюстрировали процесс метилирования генов и возможность определения возраста с его помощью.

Для начала необходимо вычислить натуральный логарифм возраста пса. Далее его необходимо умножить на 16 и прибавить 31. Эта формула (16 * ln (х) + 31) дает весьма точные данные, сообщает BioRxiv.

В основе нового метода лежит знание эпигенетических процессов. С годами в ДНК человека происходят изменения. К определенным участкам присоединяются метильные группы, которые и позволяют правильно оценить биологический возраст.

Исследователи отобрали 104 лабрадора и 320 человек. У собак обнаружились гены, имеющие ярко выраженные возрастные изменения. Эти гены являются общими как для людей, так и для животных.

Как подчеркивают авторы исследования, им удалось выявить нелинейную зависимость, позволившую точно соотнести возраст животных и человека.

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