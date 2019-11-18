Итоги дня: назначение Файзутдинова, иностранное вмешательство в Татарстане и реформа «Яндекса»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 ноября.

Новым руководителем информационно-аналитического управления президента Татарстана может быть назначен Ленар Файзутдинов, управляющий партнер АМК «Теория Дарвина».



Комиссия Госдумы нашла следы иностранного вмешательства во внутреннюю политику в Татарстане. Теперь законодатели хотят поправить Уголовный кодекс, чтобы исключить подобные случаи.



Совет директоров «Яндекса» изменит систему управления. Компания создает Фонд общественных интересов, который получит ряд управленческих функций.

Хозяину толстого кота подарили пакет акций «Аэрофлота». Владелец животного считает, что, несмотря на резонанс с его историей, перевозчик вряд ли пересмотрит нормы провоза животных.



Комитет РТ по охране объектов культурного наследия потребовал от собственницы старинной ратуши в Арске законсервировать здание до 2 декабря 2019 года.



В Казани продлили маршрут трамвая №5. Появятся новые остановки «Ул. Баки Урманче» и «Ул. Мидхата Булатова» (конечная).



Татарстанское управление Роспотребнадзора сообщило, что с начала 2019 года в республике зафиксировано всего семь случаев заболевания корью. Все случаи связаны с отказами от прививки.



Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что согласен выдавать водительские права подросткам. Несовершеннолетние для этого должны будут учиться вождению дольше взрослых.

