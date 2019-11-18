На сайте мэрии Казани заработал сервис по проверке штрафов

На официальном сайте мэрии Казани жители столицы Татарстана теперь могут проверить наличие штрафов. Об этом стало известно на «деловом понедельнике».



Сервис позволяет ознакомиться с материалами фотофиксации по нарушениям, связанным с неуплатой муниципальной парковки и размещением автомобиля в зеленой зоне.

Также на обновленном портале также можно подписаться на новости и аукционы, проводимые Комитетом земельных и имущественных отношений. Подписку пользователь может оформить в «Личном кабинете».

