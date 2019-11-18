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На сайте мэрии Казани заработал сервис по проверке штрафов

15:44, 18.11.2019
На сайте мэрии Казани заработал сервис по проверке штрафов
Фото: realnoevremya.ru

На официальном сайте мэрии Казани жители столицы Татарстана теперь могут проверить наличие штрафов. Об этом стало известно на «деловом понедельнике».

Сервис позволяет ознакомиться с материалами фотофиксации по нарушениям, связанным с неуплатой муниципальной парковки и размещением автомобиля в зеленой зоне.

Также на обновленном портале также можно подписаться на новости и аукционы, проводимые Комитетом земельных и имущественных отношений. Подписку пользователь может оформить в «Личном кабинете».

Общество Татарстан
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