МВД: ущерб от коррупции в России за восемь месяцев составил более 100 млрд рублей

В январе — августе 2019 года ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России составил около 102 млрд рублей, из них возместили 27 млрд рублей.

Всего за указанный период было выявлено 18,4 тыс. коррупционных преступлений, в том числе 5,5 тыс. совершенных в крупном или особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на газету «Полиция России». На конец отчетного периода было завершено расследование более 15 тыс. преступлений, к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уволили шесть чиновников из-за коррупционных нарушений. Причиной послужили не столько факты непосредственно самой коррупции, сколько некорректное предоставление сведений о доходах.