В Китае назвали слабые места России

Китайское издание Sohu включило в число проблем России демографию, экономику, географическое положение и международную обстановку.

Автор статьи пишет, что демографические трудности начались еще в СССР, когда во время Второй мировой войны погибли 20 млн советских граждан. Затем на рождаемость повлиял распад СССР, а сейчас современная российская молодежь не торопится рожать детей.

К экономическим проблемам Росии издание отнесло мононаправленность экономики и отставание в легкой промышленности и сельском хозяйстве. Что касается географического положения, то автор статьи считает, что расположение в северных широтах не самым лучшим образом влияет на российскую экономику.

Еще одной проблемой китайское СМИ назвало международную обстановку, так как России является главным противником США. Также Западная Европа старается избежать доминирования РФ в регионе.