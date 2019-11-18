Форвард «Нижнего» Сагитов забил во втором матче ФНЛ подряд. Он арендован у казанского «Рубина»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Артур Сагитов отметился забитым мячом в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против песчанокопской «Чайки» (1:2).

Этот гол стал для форварда, арендованного у казанского «Рубина», третьим в текущем сезоне. При этом он играл в защитной маске из-за ранее полученной травмы носа.

Также Сагитов забил в предыдущем туре ФНЛ в ворота лидера первенства московского «Торпедо». Всего за «Нижний Новгород» 19-летний нападающий сыграл в 13 матчах, в которых отметился тремя забитыми голами.

Напомним, Сагитов был арендован нижегородским клубом у «Рубина» нынешним летом.