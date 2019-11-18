В России появится ГОСТ по адаптации к изменениям климата
В России с 2020 года вступит в силу государственный стандарт по адаптации к климатическим изменениям.
ГОСТ будет рекомендовать всем компаниям корректировать или создавать условия работы в соответствии с реально существующим климатом или его прогнозируемыми изменениями. В НИИ «Интэркомс», являющемся разработчиком стандарта, привели в пример случай, который произошел этим летом в Великобритании, когда в результате устоявшейся жаркой погоды в июле месяце деформировалась железная дорога, пишет RT.
«Положения ГОСТа способствуют адаптации к подобным погодным условиям, которая обойдется компаниям существенно дешевле, нежели устранение возможных последствий, не говоря уже о возможных человеческих жертвах», — сообщили в НИИ.
Процесс адаптации должен включать предварительное планирование, оценку экологического воздействия, разработку конкретных мер по адаптации, реализацию плана и его оценку.
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