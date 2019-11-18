Соцсети: в казанском подъезде камеры засняли неадекватное поведение мужчины

В соцсетях появилось видео неадекватного поведения мужчины в подъезде жилого дома. Странное поведение молодого человека зафиксировала камера видеонаблюдения.

Судя по данным камеры, случай произошел 17 ноября. Автор записи сообщил, что инцидент произошел по адресу Сахарова, 25.

«Какую дрянь принимают люди, чтобы находиться вот в таком неадекватном состоянии. У нас в Азино такое регулярно. Страшно детей отпускать во двор с такими особями в подъезде», — подписал видео автор.

На кадрах видно, как молодой мужчина ходит по подъезду, размахивая руками, словно не понимая, что происходит. Он падает затем встает, вызывает лифт и снова падает. В какой-то момент он входит в открытую дверь лифта, пытается выйти, но ему уже не дает закрывающаяся дверь. Затем ролик обрывается.

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